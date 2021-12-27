Сегодня в столице столбики термометров максимально поднимутся до -4°.

Неделя в Киеве начнется с похолодания. Ночью столбики термометров покажут -7°, а днем максимально поднимутся до -4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер будет непостоянным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость ожидается на уровне 1,2 - 1,4 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное - 752 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -2°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -7°, днем -4°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -5°.

В Тернополе 27 декабря ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью -6°, днем -3°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°, снег.

В Виннице сегодня будет -6°...-4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 27 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, снег с дождем.

В Херсоне в понедельник ночью -5°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°, снег.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -13°...-6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -5°.

В Днепре сегодня температура ночью будет -10°, днем -6°,облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +7°...+8°, дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -7°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -3°.

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