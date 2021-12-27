Неделя в Киеве начнется с похолодания. Ночью столбики термометров покажут -7°, а днем максимально поднимутся до -4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер будет непостоянным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость ожидается на уровне 1,2 - 1,4 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное - 752 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 27 декабря
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -2°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -7°, днем -4°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -5°.
В Тернополе 27 декабря ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью -6°, днем -3°.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°, снег.
В Виннице сегодня будет -6°...-4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Житомире в понедельник будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.
В Одессе 27 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, снег с дождем.
В Херсоне в понедельник ночью -5°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°, снег.
В Запорожье температура ночью -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -13°...-6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -5°.
В Днепре сегодня температура ночью будет -10°, днем -6°,облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +7°...+8°, дождь.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -7°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -3°.