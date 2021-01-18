Туристов в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин

09:09, 18 января 2021
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Сход лавин возможен в Закарпатской области.

В Закарпатской области могут быть лавины / фото zak.depo.ua
В Закарпатской области могут быть лавины / фото zak.depo.ua

Из-за низких температур на Закарпатье возможен сход лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"18 января в связи с значительными низкими температурами воздуха на высокогорье восточной части Закарпатской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу, сегодня в Украине местами столбики термометров опустятся до отметки -18°...-16° днем и -27°...-23° ночью. Осадки не ожидаются, только на юге - в Симферополе - возможен небольшой снег.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: снегКарпатыГСЧСлавинаЗакарпатьеЗакарпатская область
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