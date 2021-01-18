Туристов в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин
Сход лавин возможен в Закарпатской области.
Из-за низких температур на Закарпатье возможен сход лавин.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Зима не отступает: сегодня в Украине ожидаются морозы до -27°
"18 января в связи с значительными низкими температурами воздуха на высокогорье восточной части Закарпатской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу, сегодня в Украине местами столбики термометров опустятся до отметки -18°...-16° днем и -27°...-23° ночью. Осадки не ожидаются, только на юге - в Симферополе - возможен небольшой снег.
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