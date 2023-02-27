В столице, вероятно, даже будет солнечно 28 февраля.

Зима в Украине завершится спокойной умеренной погодой. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале и уточнила, что разве на востоке ночью вероятен мокрый снег.

Ветер во вторник, 28 февраля, будет преимущественно северо-западный, умеренный, порой порывистый.

"Температура воздуха ближайшей ночью составит -1...-5°, а днем столбики термометров поднимутся до +1...+ 5°, на юге Украины ожидается +4...+9°, в Крыму до +12°", — прогнозирует Диденко.

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В Киеве завтра зима "помахает ручкой": ночью -2...-4°, днем потеплеет до +2°. Осадков во вторник не будет, возможно, даже будет солнечно, добавила синоптик.

Погода 28 февраля: прогноз синоптика Игоря Кибальчича

По прогнозу синоптика Кибальчича, в последний день зимы, 28 февраля, осадков в Украине станет существенно меньше, только ночью на востоке и в Полтавской области еще задержится дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью -6...0°, днем -3...+3°; в Карпатах ночью до -10°, на юге - до + 9°.

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