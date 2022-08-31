Особенно холодными ожидаются ночи.

Осень в Украине начнется со снижения температуры. 1 сентября практически повсюду предполагается комфортная погода, +18...+25 градусов.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Даже на юге и востоке жара пойдет себе прочь, уступая более свежему воздуху, +25...+28 градусов", - спрогнозировала она.

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По данным синоптика, дожди в четверг в Украине маловероятны, разве что на юге возможны какие-то небольшие локальные влажные очаги.

В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, максимальная температура воздуха в столице ожидается +20...+22 градуса.

"Характерный признак юной осени - прохладные или холодные ночи. В ближайшее время ожидается ночью +8...+14 градусов, на западе местами даже +5...+9 градусов, а в Карпатах еще ниже", - предупредила синоптик.

Напомним, по прогнозу Игоря Кибальчича, начало осени в Украине будет прохладным - ожидается снижение температуры. Однако постепенно температура вернется почти к летним показателям.

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