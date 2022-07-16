Сегодня на западе Украины температура опустится до +21°, а на юге и востоке будет до +32°.

Сегодня, 16 июля, в Украине будут большие температурные контрасты. Так, на западе страны температура опустится до +21°, а на юге и востоке будет до +32°. По линии Харьков - Днепр - Кривой Рог - Запорожье ожидаются дожди, местами - с грозами. Также грозы вероятны в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет самая прохладная погода. Здесь столбики термометров покажут +21°...+25°. Без осадков, небольшая облачность.

На севере страны воздух прогреется до +22°...+24°. Также без осадков, небольшая облачность.

Жителей центральных областей ждет температура от +23° до +29°. В Днепропетровской области ожидаются дожди, местами осадки будут сильными.

На востоке Украины будет жарко. Здесь столбики термометров покажут +26°...+32°. Только на Харьковщине ожидаются небольшие дожди, на остальной территории будет сухо и небольшая облачность.

На юге Украины сегодня будет самая жаркая погода. Здесь воздух прогреется до +28°...+32°. В Запорожской и Одесской областях ожидаются грозы. На остальной территории - преимущественно сухо.

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