Сегодня, 16 июля, в Украине будут большие температурные контрасты. Так, на западе страны температура опустится до +21°, а на юге и востоке будет до +32°. По линии Харьков - Днепр - Кривой Рог - Запорожье ожидаются дожди, местами - с грозами. Также грозы вероятны в Одесской области.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, на западе Украины сегодня будет самая прохладная погода. Здесь столбики термометров покажут +21°...+25°. Без осадков, небольшая облачность.
На севере страны воздух прогреется до +22°...+24°. Также без осадков, небольшая облачность.
Жителей центральных областей ждет температура от +23° до +29°. В Днепропетровской области ожидаются дожди, местами осадки будут сильными.
На востоке Украины будет жарко. Здесь столбики термометров покажут +26°...+32°. Только на Харьковщине ожидаются небольшие дожди, на остальной территории будет сухо и небольшая облачность.
На юге Украины сегодня будет самая жаркая погода. Здесь воздух прогреется до +28°...+32°. В Запорожской и Одесской областях ожидаются грозы. На остальной территории - преимущественно сухо.