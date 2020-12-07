На севере Италии из-за снегопада приостановлены поезда и перекрыты дороги (видео)

В горах выпало более полутора метров снега.

Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин \ фото REUTERS

Стихийное бедствие обрушилось на северную часть Италии. Там прошли сильные осадки.

Читайте также Мощный шторм "Алекс" обрушится на Францию и принесет в Альпы снегКак передает ТСН, из-за обильных дождей и снегопадов несколько городов в низменности страдают от оползней и паводков. Из-за обвала одного из мостов пожарный автомобиль упал прямо в реку. Обошлось без жертв.

В горах выпало более полутора метров снега. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин. Ситуацию значительно осложняют сильные ветра. Для безопасности временно приостановлено движение поездов. Перекрыты несколько автомагистралей.

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