На севере Италии из-за снегопада приостановлены поезда и перекрыты дороги (видео)
В горах выпало более полутора метров снега.
Стихийное бедствие обрушилось на северную часть Италии. Там прошли сильные осадки.
Мощный шторм "Алекс" обрушится на Францию и принесет в Альпы снегКак передает ТСН, из-за обильных дождей и снегопадов несколько городов в низменности страдают от оползней и паводков. Из-за обвала одного из мостов пожарный автомобиль упал прямо в реку. Обошлось без жертв.
В горах выпало более полутора метров снега. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин. Ситуацию значительно осложняют сильные ветра. Для безопасности временно приостановлено движение поездов. Перекрыты несколько автомагистралей.
Север Италии страдает от снегопадов и сильных дождей, перекрыты несколько автомагистралей
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