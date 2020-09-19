На Грецию обрушился мощный циклон, есть жертвы (фоторепортаж)

17:56, 19 сентября 2020
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Жертвами непогоды уже стали два человека, еще один – пропал без вести.

На Грецию обрушился  средиземноморский циклон \ фото REUTERS
На Грецию обрушился  средиземноморский циклон \ фото REUTERS На Грецию обрушился мощный средиземноморский циклон, который привел к сбоям в электроснабжении на островах в Ионическом море и подтоплению домов.

В Греции затопило остров: погибло 5 человек (фото)Он сопровождался штормовыми ветрами и сильными ливнями, передает 112.ua со ссылкой на Euronews. Больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония и Итака – там повреждены линии электропередач, затоплены дороги, подтоплены десятки домов, повалены деревья и затонули яхты.

Циклон также принес сильные ливневые дожди и вызвал наводнения в центральной части страны.

По информации местного издания Ekathimerini, жертвами непогоды уже стали два человека, еще один – пропал без вести.

Железнодорожный оператор Trainose объявил о приостановлении движения поездов, связывающих северную и южную часть страны.

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Автор: УНИАН

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Теги: #Греция#циклон
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