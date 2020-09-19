На Грецию обрушился мощный циклон, есть жертвы (фоторепортаж)

Жертвами непогоды уже стали два человека, еще один – пропал без вести.

На Грецию обрушился средиземноморский циклон \ фото REUTERS На Грецию обрушился мощный средиземноморский циклон, который привел к сбоям в электроснабжении на островах в Ионическом море и подтоплению домов.

Читайте также В Греции затопило остров: погибло 5 человек (фото) 112.ua со ссылкой на Euronews. Больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония и Итака – там повреждены линии электропередач, затоплены дороги, подтоплены десятки домов, повалены деревья и затонули яхты.

Циклон также принес сильные ливневые дожди и вызвал наводнения в центральной части страны.

По информации местного издания Ekathimerini, жертвами непогоды уже стали два человека, еще один – пропал без вести.

Железнодорожный оператор Trainose объявил о приостановлении движения поездов, связывающих северную и южную часть страны.

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