На Грецию обрушился мощный циклон, есть жертвы (фоторепортаж)
Жертвами непогоды уже стали два человека, еще один – пропал без вести.
В Греции затопило остров: погибло 5 человек (фото)Он сопровождался штормовыми ветрами и сильными ливнями, передает 112.ua со ссылкой на Euronews. Больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония и Итака – там повреждены линии электропередач, затоплены дороги, подтоплены десятки домов, повалены деревья и затонули яхты.
Циклон также принес сильные ливневые дожди и вызвал наводнения в центральной части страны.
По информации местного издания Ekathimerini, жертвами непогоды уже стали два человека, еще один – пропал без вести.
Железнодорожный оператор Trainose объявил о приостановлении движения поездов, связывающих северную и южную часть страны.
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