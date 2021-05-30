Видимость на горе во время непогоды была ограничена 30 метрами.

В воскресенье утром, 30 мая, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

Отмечается, что видимость во время непогоды была ограничена 30 метрами, а температура воздуха составляла всего 1 градус тепла.

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"По состоянию на 07:50 30.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1°C", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий