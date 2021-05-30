В воскресенье утром, 30 мая, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.
Отмечается, что видимость во время непогоды была ограничена 30 метрами, а температура воздуха составляла всего 1 градус тепла.
Читайте такжеМорозно и заснеженно: как выглядит май на высокогорье Карпат (фото)
"По состоянию на 07:50 30.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1°C", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- Майские метели: Португалию накрыл мощный снегопад (фото, видео)
- В небе над Запорожьем заметили редкое атмосферное явление (фото)
- Сегодня Украину зальют дожди, похолодает до + 23° (карта)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram