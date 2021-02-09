В Николаеве центральная площадь превратилась в каток, по ней катаются на коньках (видео)

В сети появилось видео, на котором по площади катается мужчина в коньках, с хоккейной клюшкой.

Соборная площадь Николаева прошлым вечером выглядела так / Скриншот с видео

В Николаеве центральная Соборная площадь полностью обледенела.

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В местных Telegram-каналах и соцсетях появилось видео того, как по площади катается мужчина в коньках, с хоккейной клюшкой. Вероятно ролик был снят вечером 8 февраля.

Соборную площадь в Николаеве прозвали «серой», поскольку несколько лет назад ее выложили плиткой.

Примечательно, что в период новогодних праздников на площади действовал настоящий каток.

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