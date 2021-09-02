Также это лето вошло в двадцатку самых сухих.

В этом году лето в Киеве заняло второе место среди самых жарких за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +22,3 º, что на 1,9 ºС превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года", - сообщили метеорологи.

По их данным, холоднее всего было в начале календарного лета - 1 июня, когда температура под утро опустилась до +7,4° с, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до +35,5°.

Читайте такжеБудет еще холоднее: температура в Украине упадет на 10 градусов - синоптик

Всего за лето в столице было установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 77% от климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

В целом же, как сообщается, лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине.

Напомним, ранее метеорологи рассказали, каким был август в Киеве.

По их данным, в этом году август в Киеве оказался более жарким и более влажным за норму.

"Среднемесячная температура воздуха в августе составила +21,1°С, что на 0,7°С выше климатической нормы", - сообщили специалисты.

Автор: Екатерина Лиманская