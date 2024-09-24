На этой неделе ожидается усиление и изменение направления ветра.

Последняя неделя сентября в Украине будет теплой, а смена воздушных потоков может облегчить киевлянам ситуацию с задымлением. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в отдельных регионах погода продемонстрирует свой изменчивый характер. В частности, с сегодняшнего дня воздушные потоки изменят свое направление - повеет южный и юго-восточный ветер. Синоптик сообщила, что благодаря этому, возможно, киевлян меньше будет донимать плохой воздух. Дым с севера области не будет перемещаться в направлении столицы, а будет переноситься дальше на север.

А еще воздух с юга принесет больше тепла, говорит Наталья Птуха. Поэтому 27-28 сентября воздух в Украине прогреется до +22...+28.

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В течение 25-26 сентября на Киевщине также местами могут пройти небольшие отдельные дожди.

Также на этой неделе, по словам синоптика, несколько усилится ветер. В частности, уже с 25 числа скорость ветра будет до 7-12 м/с.

Задымление в Киеве - что известно

В последние дни Киев оказался в дымовой завесе, что вызвало беспокойство жителей города. Видимость на улице периодически снижается, а воздух становится тяжелым и с запахом гари.

В частности, 20 сентября украинская столица даже возглавила мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.

По данным МВД, задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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