В пятницу синоптик Наталья Диденко прогнозирует штормовой ветер.

В четверг, 23 сентября, Украина будет едва ли не самой холодной в Европе: ночью возможны заморозки на почве, а днем в большинстве областях температура будет колебаться в пределах +6 + 10 градусов. Потеплеет на выходных.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +6+10 градусов в северных областях, практически во всех центральных, на Харьковщине, Тернопольской и Хмельницкой областях".

"Начнет, правда, завтра теплеть во многих западных областях, растают носы и щеки от воздуха с более милосердными градусами, 9-13 тепла. Также выше обещает быть температура воздуха на Юге Украины, в Луганской и Донецкой областях, здесь +10+15 градусов", – сообщила Диденко.

Читайте такжеКарпаты засыпает снегом (фото)По прогнозу синоптика, ветер 23 сентября будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть порывистым. А в пятницу, 24 сентября, он усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов.

Также Диденко прогнозирует, что значительную часть Украины 23 и 24 сентября зальют дожди.

"Однако на выходных синоптическая ситуация, оглянувшись, типа "Кто я? Где я?", спохватится – повысит градусы и начнет выметать дождь. И даже пустит на метеосцену солнце", – утешила синоптик.

Погода в Киеве 23 сентября

По словам Диденко, Киев в четверг будет самой холодной столицей Европы, около +9 градусов. Возможен небольшой дождь, плотная облачность.

Какой будет погода в ближайшие дни: прогноз Укргидрометцентра

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что в Украине 22 и 23 сентября ожидаются заморозки.

Сообщалось, что в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен первый снег.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц