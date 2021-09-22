Этим погодным явлениям придан первый уровень опасности, желтый.

В Украине сегодня и завтра ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В Киевской области ночью 23 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3°. Этим погодным явлениям придан первый уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 22 сентября

Читайте такжеСегодня часть Украины зальют дожди: где будут осадки (карта)Синоптики прогнозировали, что в среду, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. В южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. В Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла

Какой будет погода в ближайшие дни

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что в Украине 22 и 23 сентября ожидаются заморозки.

Сообщалось, что в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен первый снег.

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Автор: Тамара Отовская