В понедельник, 14 февраля, в Киеве ожидается ясная и солнечная погода, а столбики термометров не поднимутся выше +4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, утром в столице будет мороз до -2°, днем температура поднимется до +4°, а к ночи на 15 февраля похолодает до 0°. Без осадков.
Ветер ожидается юго-западного и южного направлений, а его скорость составит 2,4 - 3,5 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-755 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +7°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.
В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -2°, днем +5°.
В Тернополе 14 февраля ночью будет -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +4°.
В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +9°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+7°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +7°.
В Виннице сегодня будет -2°...+4°, ясно и безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью -2°, днем +5°, ясно и безоблачно.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+4°.
В Одессе 14 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +4°.
В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +6°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +5°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...0°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -4°...+6°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +5°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +6°.