В понедельник, 14 февраля, в Киеве ожидается ясная и солнечная погода, а столбики термометров не поднимутся выше +4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, утром в столице будет мороз до -2°, днем температура поднимется до +4°, а к ночи на 15 февраля похолодает до 0°. Без осадков.

Ветер ожидается юго-западного и южного направлений, а его скорость составит 2,4 - 3,5 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-755 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.

В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -2°, днем +5°.

В Тернополе 14 февраля ночью будет -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +4°.

В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +9°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +7°.

В Виннице сегодня будет -2°...+4°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью -2°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 14 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...0°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -4°...+6°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +5°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +6°.

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