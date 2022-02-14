14 февраля в Украине не ожидается осадков.

Неделя в Украине начнется солнечной и сухой погоды. Сегодня, 14 февраля, практически по всей стране будет ясно и безоблачно. Лишь на Закарпатье и в крыму ожидается небольшая облачность. Днем в большинстве областей ожидается от +4° до +6°. На северо-востоке будет холоднее всего, 0°...+3°, а на западе - теплее, местами до 7°...+9°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.

В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -2°, днем +5°.

В Тернополе 14 февраля ночью будет -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +4°.

В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +9°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +7°.

В Виннице сегодня будет -2°...+4°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью -2°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 14 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...0°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -4°...+6°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +5°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +6°.

Народные приметы на 14 февраля

14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

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