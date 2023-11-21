В Укргидрометцентре прогнозируют метели, снег и его налипание, морозы и усиление ветра.

На этой неделе украинцев ждет очень динамичная погода. Сегодня к нам приблизится атмосферный фронт с мокрым снегом и дождями, а впоследствии циклон из Скандинавии обусловит усиление ветра и морозы. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, 22 ноября осадки в Украине будут преимущественно в виде снега, а на юге - в виде дождя.

"В западных, центральных и Запорожской областях - на это стоит обратить внимание - могут быть сложные погодные условия, местами налипание мокрого снега, гололед. И в целом в Украине кроме юга на дорогах кое-где гололедица", - отметила синоптик.

Видео дня

23 ноября, по ее данным, днем в северных и северо-западных областях преимущественно осадки будут в виде снега и мокрого снега. Также могут быть метели вследствие поступления атмосферного фронта.

"Украина попадет под действие циклона, который из Скандинавии будет к нам поступать. Соответственно, 23-24 ноября будет усиление ветра, но 23-го температура самая низкая. Поэтому осадки, которые будут идти вместе с ветром, будут преобладать в виде снега и мокрого снега в тех областях, которые я отметила - северные и северо-западные", - предупредила Наталья Птуха.

По ее данным, 24 ноября в западных, северных и восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а остальная территория без осадков.

"Стоит обратить внимание на ветер: 22-го ноября в южной части усиление может быть, за счет прохождения атмосферного фронта с юго-запада, и даже локальный циклон может образоваться и пройти в восточном направлении через наши южные области. А вот 23 ноября уже с северо-запада будет приближаться атмосферный фронт и, соответственно, порывы ветра 15-22 м/с, в Карпатах даже 25-30 м/с", - предупредила синоптик.

25 ноября, по прогнозам, атмосферный фронт уже отойдет: будет меньше осадков, но в западных областях еще остается дождь и мокрый снег. Днем в Украине снова будут дожди, на Западе и севере Украины могут быть с мокрым снегом.

По прогнозам Укргидрометцентра, в середине текущей недели в столице выпадет первый снег. Ожидается, что ночь на четверг будет самой холодной, ведь температура упадет до -7...-9°.

Вас также могут заинтересовать новости: