9 сентября в Киеве будет небольшая облачность, без осадков.

В четверг, 9 сентября, в Киеве станет еще теплее. Ночью столбики термометров покажут +10°, а днем воздух прогреется до +24°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня в столице ожидается небольшая облачность с периодами прояснения.

Ветер будет дуть западный, а его скорость составит 1,5 - 3,1 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 9 сентября

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +23°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +24°.

В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +24°.

В Тернополе 9 сентября ночью будет +6°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +25°.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе 9 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +25°.

В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +23°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+23°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +11°...+22°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.

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Автор: Екатерина Лиманская