В четверг, 9 сентября, в Киеве станет еще теплее. Ночью столбики термометров покажут +10°, а днем воздух прогреется до +24°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается небольшая облачность с периодами прояснения.
Ветер будет дуть западный, а его скорость составит 1,5 - 3,1 м/с.
Атмосферное давление пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 9 сентября
Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +23°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +24°.
В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +24°.
В Тернополе 9 сентября ночью будет +6°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +25°.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +10°...+22°, ясно и безоблачно.
В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +24°, практически безоблачно.
В Полтаве завтра - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+24°.
В Одессе 9 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +22°.
В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +25°.
В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +23°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+23°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, практически безоблачно.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +11°...+22°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
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