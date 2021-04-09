Снег в апреле является редким явлением для этого региона.

В Брюсселе, Бельгия, в среду, 7 апреля, выпал снег.

Об этом сообщает The Watchers.

Читайте такжеЗима в горах продолжается: в Карпатах ударил мороз до -11° (фото)

Снег лежал на деревьях, крышах и зеленой траве. Отметим, что снег в апреле является редким явлением для Брюсселя.

В стране, как и в большей части северо-западной Европы, до этого наблюдалась необычно теплая погода и рекордные температуры в конце марта.

Апрельский снег в Хорватии

Снег, выпавший в хорватском курортном городе Сплит с 7 апреля на 8 апреля, лишь в четвертый раз выпал в апреле за последние 70 лет.

Ранко Шевелевич, синоптик государственного гидрометеорологического института в Сплите, заявил, что с 1949 года, когда начали проводить измерения, снег выпал дважды в апреле 1969 года и один раз в 1992 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак