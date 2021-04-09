В Брюсселе, Бельгия, в среду, 7 апреля, выпал снег.
Об этом сообщает The Watchers.
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Снег лежал на деревьях, крышах и зеленой траве. Отметим, что снег в апреле является редким явлением для Брюсселя.
В стране, как и в большей части северо-западной Европы, до этого наблюдалась необычно теплая погода и рекордные температуры в конце марта.
Апрельский снег в Хорватии
Снег, выпавший в хорватском курортном городе Сплит с 7 апреля на 8 апреля, лишь в четвертый раз выпал в апреле за последние 70 лет.
Ранко Шевелевич, синоптик государственного гидрометеорологического института в Сплите, заявил, что с 1949 года, когда начали проводить измерения, снег выпал дважды в апреле 1969 года и один раз в 1992 году.
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