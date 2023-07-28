Местами во время гроз ожидается порывистый ветер.

В ближайшие дни в Украине будет теплая, преимущественно без осадков погода. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погодные условия в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, передает "Метеопрог".

"Однако, в западных, восточных и местами северных областях атмосферные фронты станут причиной дождей, местами умеренных, а также будет наблюдаться порывистый ветер, в основном при грозах", - отметил синоптик.

По его данным, температурный фон ожидается близким к норме, а в южной половине он будет выше нормы на 2-4 °С.

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Погода 29 июля

"В западных областях ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди и грозы, в Карпатах и на Прикарпатье местами град и шквалы, 15-20 м/с", - прогнозирует синоптик. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью составит свежие +11...+16 °С, днем ожидается комфортная температура +23...+28 °С. В Карпатах ночью около +8 °С, а днем +17...+22 °С.

В северных областях ночью сухо, а днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12. ..+17 °С, днем +23...+28 °С.

В центральных регионах без осадков, только ночью на Днепропетровщине пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +12...+17 °С, днем +25 ... +30 °С.

В южной части Украины и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +28...+33 °С.

"В восточных областях ожидается дождливая погода, ночью на Харьковщине местами значительные осадки. В отдельных районах грозы", - предостерегает синоптик. Утром и днем местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью составит +13...+18°С, днем +21...+26 °С.

Погода 30 июля

В западных областях ночью местами пройдет небольшой дождь с грозой, днем кратковременные дожди, грозы; местами град и шквалы, 17-22 м/с", - прогнозирует синоптик. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

В северных областях без осадков, только во второй половине дня и вечером в Киевской области пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +24...+29 °С.

В центральных областях также без существенных осадков, только вечером в Черкасской области ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.

В южных областях осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.

В восточной части будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13. ..+18 °С, днем +25...+30 °С.

Штормовое предупреждение в Украинеи

Сегодня, 28 июля, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях ожидаются значительные дожди. Также повсеместно, кроме западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей, ожидаются грозы и местами порывы 15-20 м/с. Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности.

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