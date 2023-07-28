В последние июльские выходные температура в Украине повысится практически по всей стране. В большинстве областей столбики термометров покажут +26°...+29°, лишь местами на западе и севере будет +23°...+25°.
В субботу небольшие дожди пройдут в некоторых западных, северных и центральных областях, а также зацепят крайний восток. В воскресенье дожди и грозы охватят западные области, часть северных, а также доберутся до Винницкой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +26°, небольшая облачность, гроза.
Во Львове в субботу ночью +13°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, гроза.
В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье температура будет +15°...+28°, небольшая облачность.
В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, +21°...+27°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +25°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.
В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье температура составит +19°...+29°, практически безоблачно.
В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +15°...+25°. В воскресенье - практически безоблачно, +16°...+26°.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, возможен небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +16°, днем +29°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +11°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +22°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура составит +18° ночью и днем +24°.
В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +24°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +18°...+24°.
В Сваляве завтра ожидается практически безоблачно, возможен легкий дождь, до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +15°...+22°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +20°...+28°.