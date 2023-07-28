Температура повысится практически по всей стране, местами будут дожди и грозы.

В последние июльские выходные температура в Украине повысится практически по всей стране. В большинстве областей столбики термометров покажут +26°...+29°, лишь местами на западе и севере будет +23°...+25°.

В субботу небольшие дожди пройдут в некоторых западных, северных и центральных областях, а также зацепят крайний восток. В воскресенье дожди и грозы охватят западные области, часть северных, а также доберутся до Винницкой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +26°, небольшая облачность, гроза.

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Во Львове в субботу ночью +13°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, гроза.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье температура будет +15°...+28°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, +21°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +25°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье температура составит +19°...+29°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +15°...+25°. В воскресенье - практически безоблачно, +16°...+26°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, возможен небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +16°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +11°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +22°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура составит +18° ночью и днем +24°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +24°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +18°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачно, возможен легкий дождь, до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +15°...+22°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +20°...+28°.

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