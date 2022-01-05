Климатологи подвели погодные итоги 2021 года в столице.

Климатологи подвели погодные итоги 2021 года в Киеве. Согласно им, прошлый год попал в двадцатку самых сухих и теплых в Киеве.

Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что на 0,2 градуса больше климатической нормы 1991-2020 годов. Он вошел в двадцатку самых теплых с 1881 года.

Как сообщается, в течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее.

"Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С", - сообщили метеорологи.

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По их данным, холоднее всего в прошлом году было 20 января – минус 20,2°, а жарче всего - 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне – соответственно 9 и 10.

"Осадков на проспекте Науки, 37, выпало 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы. 2021 год вошел в двадцатку самых сухих", - говорится в сообщении.

Однако, по данным специалистов, во времени осадки распределились очень неравномерно – почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

Напомним, в Киеве 2022 год начался с температурных рекордов - зарегистрированная температура характерна для октября. В частности, максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градуса.

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