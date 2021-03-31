Аномальная засуха в Анголе в сезон дождей: в ООН бьют тревогу
От засухи страдают урожаи и домашний скот, а также миллионы людей, живущих в юго-западных провинциях.
В Анголе нарастает острая нехватка продовольствия и голод, поскольку страна охвачена самой сильной засухой за почти четыре десятилетия.
Об этом предостерегает Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), передает The Watchers.
Жжет нос и глаза: в Непале - рекордное загрязнение воздуха (фоторепортаж)
Сезону дождей в Анголе, который обычно длится с ноября по апрель, препятствует аномальная засуха, от которой страдают урожаи и домашний скот, а также миллионы людей, живущих в юго-западных провинциях.
Так, с декабря 2020 года в стране наблюдаются эпизоды засухи, при этом количество осадков в пяти провинциях ниже среднего.
По данным WFP, в ближайшие месяцы ситуация не изменится.
"Сложившаяся ситуация вызывает миграцию семей из наиболее пострадавших районов в другие провинции и через границу в Намибию", - сообщает организация.
Три года засухи на Мадагаскаре
Около половины населения южного Мадагаскара (1,5 миллиона человек) страдает от голода, вызванного засухой. Три года засухи уничтожили урожай и затруднили доступ к продовольствию.
"Голод и недоедание, которые мы наблюдаем, являются результатом трех лет неурожаев", - сказал Мумини Уэдраого, представитель организации на Мадагаскаре.
Он утверждает, что люди вынуждены продавать крупный рогатый скот, сельскохозяйственные инструменты и даже кухонные принадлежности, чтобы выжить.
"Ситуация на юге требует срочного реагирования. Людям нечего есть, и мы должны поддержать их, пока не стало слишком поздно, но для этого сейчас необходима срочная поддержка со стороны доноров", - добавил Уэдраого.
Текущие ресурсы могут помочь только 500000 человек до декабря, поэтому организация обратилась за 37,5 миллионов долларов для быстрого расширения своих возможностей помощи.
- Винница+10°... +6°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+13°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+12°... +8°
- Кропивницкий+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+8°... +5°
- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+12°... +6°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+10°... +6°
- Черновцы+14°... +7°