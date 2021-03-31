Аномальная засуха в Анголе в сезон дождей: в ООН бьют тревогу

От засухи страдают урожаи и домашний скот, а также миллионы людей, живущих в юго-западных провинциях.

Засуха в Анголе по районам / Twitter / @AlexandraBilak

В Анголе нарастает острая нехватка продовольствия и голод, поскольку страна охвачена самой сильной засухой за почти четыре десятилетия.

Об этом предостерегает Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), передает The Watchers.

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Сезону дождей в Анголе, который обычно длится с ноября по апрель, препятствует аномальная засуха, от которой страдают урожаи и домашний скот, а также миллионы людей, живущих в юго-западных провинциях.

Так, с декабря 2020 года в стране наблюдаются эпизоды засухи, при этом количество осадков в пяти провинциях ниже среднего.

По данным WFP, в ближайшие месяцы ситуация не изменится.

"Сложившаяся ситуация вызывает миграцию семей из наиболее пострадавших районов в другие провинции и через границу в Намибию", - сообщает организация.

Три года засухи на Мадагаскаре

Около половины населения южного Мадагаскара (1,5 миллиона человек) страдает от голода, вызванного засухой. Три года засухи уничтожили урожай и затруднили доступ к продовольствию.

"Голод и недоедание, которые мы наблюдаем, являются результатом трех лет неурожаев", - сказал Мумини Уэдраого, представитель организации на Мадагаскаре.

Он утверждает, что люди вынуждены продавать крупный рогатый скот, сельскохозяйственные инструменты и даже кухонные принадлежности, чтобы выжить.

"Ситуация на юге требует срочного реагирования. Людям нечего есть, и мы должны поддержать их, пока не стало слишком поздно, но для этого сейчас необходима срочная поддержка со стороны доноров", - добавил Уэдраого.

Текущие ресурсы могут помочь только 500000 человек до декабря, поэтому организация обратилась за 37,5 миллионов долларов для быстрого расширения своих возможностей помощи.