По прогнозу синоптика Натальи Диденко, это потепление будет сопровождаться ветром и осадками и придет только на один день.

В среду, 8 марта, Украину накроет настоящее весеннее тепло. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натаьи Диденко.

По ее данным, температура в этот день будет подниматься до +10, а местами даже до +15 градусов.

"Ближайший теплый день будет 8 марта, до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12...+15 градусов!" - сказала она.

В то же время синоптик подчеркнула, что это потепление будет будет кратковременным и будет сопровождаться осадками и сильным ветром.

Уже в четверг, 9 марта, по ее словам, в Украине существенно похолодает.

8 марта в Киеве - прогноз

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве 8 марта ожидается сильное потепление. "Из ближайших столичных достопримечательностей: 8 марта существенно потеплеет, на один день", - сказала синоптик.

А 9 марта в столице ночью и утром пройдет мокрый снег и снова похолодает.

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