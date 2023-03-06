В среду, 8 марта, Украину накроет настоящее весеннее тепло. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натаьи Диденко.
По ее данным, температура в этот день будет подниматься до +10, а местами даже до +15 градусов.
"Ближайший теплый день будет 8 марта, до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12...+15 градусов!" - сказала она.
В то же время синоптик подчеркнула, что это потепление будет будет кратковременным и будет сопровождаться осадками и сильным ветром.
Уже в четверг, 9 марта, по ее словам, в Украине существенно похолодает.
8 марта в Киеве - прогноз
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве 8 марта ожидается сильное потепление. "Из ближайших столичных достопримечательностей: 8 марта существенно потеплеет, на один день", - сказала синоптик.
А 9 марта в столице ночью и утром пройдет мокрый снег и снова похолодает.