Ближе к ночи температура в столице снизится.

Перед выходными, 5 января, погода в Киеве начнет меняться: температура постепенно снизится, к ночи вернутся морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +5°, днем температура снизится до 0°...+4°, а ближе к ночи в Киеве уже ожидается мороз до -3°. Пятница в столице будет пасмурной, вероятен небольшой дождь.

Ветер будет западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня резко повысится с 735 до 745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 5 января - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, возможен снег.

В Тернополе 5 января ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, ясно и безоблаачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+5°, легкий дождь.

В Одессе 5 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+8°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, дождь.

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