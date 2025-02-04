Циклон повлечет за собой осадки в ряде областей.

В среду, 5 февраля, погода в Украине существенных изменений не претерпит, однако небольшой циклон вызовет снег в ряде областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха, по ее данным, ближайшей ночью составит 0...-5 градусов, завтра днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

"Завтра над северо-востоком Украины будет крутиться маломасштабный циклончик, он обусловит снег на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине", - сообщила Наталья Диденко.

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Также небольшой снег пройдет местами в западных областях. На остальной территории страны 5 февраля будет сухо.

"Ветер ожидается северных направлений, умеренный, временами порывистый", - отмечала эксперт по погоде.

В Киеве ближайшей ночью ожидается -1...-3 градуса, а завтра днем будет около нуля. "Без осадков. На дорогах местами гололедица!" - предостерегла синоптик.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что через две недели в Украине возможно еще большее снижение температуры.

В ближайшее время, по ее прогнозу, ожидается прохладная или холодная погода: ночью от -3° до -7°, днем - от -3° до +3°. А с 19 февраля возможно усиление морозов.

"Ориентировочный прогноз, потребует уточнения, для результативного планирования - с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов", - сказала Наталья Диденко.

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