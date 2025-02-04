Снижение температуры вероятно через две недели.

В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода, а через две недели морозы могут еще усилиться. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в Украине будет от -2° до +2°.

"В дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3...-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла", - спрогнозировала она.

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Синоптик добавила, что морозы в Украине могут усилиться с 19 февраля.

"Ориентировочный прогноз, потребует уточнения, для результативного планирования - с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов", - сказала Наталья Диденко.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В ближайшие дни в Украине возможен небольшой снег, однако существенного снежного покрова он не образует. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, сейчас наблюдается возвращение зимнего характера погоды и в течение следующих дней в Украину будет поступать арктический воздух из северных регионов.

Так, 4 февраля небольшой снег возможен в большинстве областей, за исключением южных. 5 февраля осадки ожидаются в северо-восточных и восточных регионах, а также в Карпатах и Прикарпатье. 6 февраля будет снежить в юго-восточной части страны.

Однако значительного снежного покрова этот снег не создаст, но местами возможна его толщина 1-3 см на равнинной территории. В Карпатах осадков будет больше.

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