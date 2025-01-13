Синоптики прогнозируют гололедицу.

На понедельник, 13 января, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что на дорогах ряда областей будет скользко.

"13 января в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

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Поэтому в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 13 января - прогноз

В начале недели в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах образуется гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, а в южной части воздух прогреется до 0°...+5°.

В Карпатах пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут -1°...-6°.

Напомним, в Киеве сегодня также ожидается гололедица, из-за чего в столице ввели желтый уровень опасности.

На Киевщине 13 января ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер северо-западного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем в регионе будет колебаться от -3° до +2°, в столице же прогнозируется 0°...-2°.

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