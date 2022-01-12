Днем столбики термометров покажут -4°, а ближе к концу дня ожидается +1°.

В Киев 13 января придет потепление.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура воздух в столице будет повышаться постепенно. Ночью и утром ожидается мороз до -12°, днем столбики термометров покажут -4°, а ближе к концу дня потеплеет до +1°.

Весь день в столице будет пасмурно, небо будет затянуто облаками. Ожидается небольшой снег.

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Ветер западного направления со скоростью 2,3 - 4 м/с усилит ощущение холода.

Атмосферное давление утром будет на уровне 755 миллиметров ртутного столба, а к вечеру понизится до 747.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем +1°.

В Тернополе 13 января ночью будет -11°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -8°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -14°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -13°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -2°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -2°, ясно и безоблачно, снег.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -14°...-8°.

В Одессе 13 января - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -3°.

В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -13°, днем -6°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -17°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -12°...-7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -9°.

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