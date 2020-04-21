Завтра в Украине без осадков, температура до +15° (видеопрогноз)

16:30, 21 апреля 2020
21
0

Завтра в Украине будет прохладно.

Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 апреля в Украине без осадков, температура до +14°.

Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +15°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 21 апреля (онлайн) Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 21 апреля (онлайн)
Вкуснейший кулич на Пасху – как приготовить нежную и аппетитную сдобу: пошаговые рецепты Вкуснейший кулич на Пасху – как приготовить нежную и аппетитную сдобу: пошаговые рецепты
Астрологи составили гороскоп на лето 2020: кому сказочно повезет, а кого ждут неудачи Астрологи составили гороскоп на лето 2020: кому сказочно повезет, а кого ждут неудачи
Гороскоп на пятницу, 17 апреля: что ждет Овнов, Скорпионов, Рыб и другие знаки Зодиака Гороскоп на пятницу, 17 апреля: что ждет Овнов, Скорпионов, Рыб и другие знаки Зодиака
Как правильно приготовить глазурь для кулича на Пасху: пошаговый рецепт Как правильно приготовить глазурь для кулича на Пасху: пошаговый рецепт
Карантин не остановит пандемию: ученые дали неутешительные прогнозы развития COVID-19 Карантин не остановит пандемию: ученые дали неутешительные прогнозы развития COVID-19
Лунный календарь на апрель 2020: благоприятные дни Лунный календарь на апрель 2020: благоприятные дни
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
46 %
746 мм
8.7 м/с
38 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять