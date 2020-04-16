В горах Ивано-Франковской области из-за оттепели ожидается снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В четверг, 17 апреля, из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность.
Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +20° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 16 апреля, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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