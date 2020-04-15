В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10
В столице сегодня ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +10°.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 7,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:51.
Как сообщал УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+12°... +3°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+10°... +2°
- Луцк+9°... +5°
- Львов+10°... +3°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+15°... +6°
- Полтава+10°... +4°
- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы+9°... +2°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+10°... +4°
- Херсон+14°... +4°
- Хмельницкий+11°... +6°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+9°... +3°
- Черновцы+12°... +6°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-1 °
Влажность:48 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:11 км
Фаза луны:
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