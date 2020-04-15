В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10

08:30, 15 апреля 2020
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В столице сегодня ожидается сильный ветер.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 15 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 7,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:51.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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