В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10

В столице сегодня ожидается сильный ветер.

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Согласно данным Погода УНИАН, 15 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 7,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:51.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.

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