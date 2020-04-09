Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 10-12 апреля

14:29, 9 апреля 2020
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Местами похолодает до -5°.

Синоптики предупреждают о заморозки / УНИАН
Синоптики предупреждают о заморозки / УНИАН

В течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

Сегодня в Украине без осадков, температура до +23° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 11 апреля в западных и Житомирской областях, 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый). Ночью 10 апреля в восточных и Запорожской областях, 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).

Напомним, с пятницы, 10 апреля, в Украине начнется похолодание, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#заморозки
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