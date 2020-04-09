Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 10-12 апреля
Местами похолодает до -5°.
В течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +23° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 11 апреля в западных и Житомирской областях, 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый). Ночью 10 апреля в восточных и Запорожской областях, 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).
Напомним, с пятницы, 10 апреля, в Украине начнется похолодание, местами пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+18°... +5°
- Донецк+19°... 0°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+19°... +2°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+20°... +8°
- Кировоград+19°... +5°
- Луганск+18°... +4°
- Луцк+22°... +6°
- Львов+22°... +7°
- Николаев+20°... +3°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+18°... +2°
- Сумы+17°... +6°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+18°... +3°
- Херсон+20°... +2°
- Хмельницкий+22°... +8°
- Черкассы+18°... +4°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+23°... +9°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+12 °
Влажность:43 %
Давление:739 мм
Ветер: 11.0 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:06:40
Закат19:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей