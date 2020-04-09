Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Завтра во многих областях пройдут дожди.
С пятницы, 10 апреля, в Украине начнется похолодание, местами пройдут дожди.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях-за оттепели сохраняется лавинная опасность
Согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра, 10 апреля, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях пройдут дожди. В западных регионах похолодает до +13...+16 градусов днем, в северных - до +14.
В субботу, 11 апреля, осадков не ожидается, однако похолодание распространится почти на всю страну. В воскресенье похолодает еще на несколько градусов: днем по стране температура будет в пределах +11...+16.
Напомним, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+18°... +5°
- Донецк+19°... 0°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+19°... +2°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+20°... +8°
- Кировоград+19°... +5°
- Луганск+18°... +4°
- Луцк+22°... +6°
- Львов+22°... +7°
- Николаев+20°... +3°
- Одесса+19°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+18°... +2°
- Сумы+17°... +6°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+18°... +3°
- Херсон+20°... +2°
- Хмельницкий+22°... +8°
- Черкассы+18°... +4°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+23°... +9°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, дождь
Ощущается как:+12 °
Влажность:43 %
Давление:741 мм
Ветер: 11.0 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:06:40
Закат19:41
Видимость:9.7 км
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