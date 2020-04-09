Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Завтра во многих областях пройдут дожди.

Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН

С пятницы, 10 апреля, в Украине начнется похолодание, местами пройдут дожди.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра, 10 апреля, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях пройдут дожди. В западных регионах похолодает до +13...+16 градусов днем, в северных - до +14.

В субботу, 11 апреля, осадков не ожидается, однако похолодание распространится почти на всю страну. В воскресенье похолодает еще на несколько градусов: днем по стране температура будет в пределах +11...+16.

Напомним, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.