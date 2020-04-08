Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди

10:56, 8 апреля 2020
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8-9 апреля в Украине будет тепло и солнечно.

В Украину идут дожди / УНИАН
В Украину идут дожди / УНИАН

В течение 8-9 апреля в Украине сохранится теплая и солнечная погода, а в пятницу, 10 апреля, придут дожди и небольшое похолодание.

В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +21° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"8 апреля столбики термометров поднимутся до +15...+22 градусов, самым теплым ожидается запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, +10...+14 градусов", - пишет она.

9 апреля теплая погода удержится, а 10 апреля, в пятницу, к нам придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Напомним, в среду, 8 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Теги: #погода#дождь
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