Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди
8-9 апреля в Украине будет тепло и солнечно.
В течение 8-9 апреля в Украине сохранится теплая и солнечная погода, а в пятницу, 10 апреля, придут дожди и небольшое похолодание.
В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +21° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"8 апреля столбики термометров поднимутся до +15...+22 градусов, самым теплым ожидается запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, +10...+14 градусов", - пишет она.
9 апреля теплая погода удержится, а 10 апреля, в пятницу, к нам придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием.
Напомним, в среду, 8 апреля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +3°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+20°... 0°
- Запорожье+18°... +3°
- Ивано-Франковск+22°... +1°
- Киев+20°... +5°
- Кировоград+21°... +3°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+20°... +4°
- Николаев+19°... +2°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+19°... 0°
- Симферополь+14°... 0°
- Сумы+18°... +2°
- Тернополь+21°... +1°
- Харьков+20°... +3°
- Херсон+18°... +1°
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