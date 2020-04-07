Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +19° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 апреля в Украине без осадков, температура до +19°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет до +22° (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +18°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -2°, днем до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +2°
- Днепр+16°... 0°
- Донецк+13°... -4°
- Житомир+19°... +3°
- Запорожье+16°... -2°
- Ивано-Франковск+19°... -2°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+16°... 0°
- Луганск+11°... -4°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+19°... +2°
- Николаев+18°... +1°
- Одесса+16°... +5°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+19°... +2°
- Симферополь+13°... 0°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+17°... -1°
- Харьков+14°... +1°
- Херсон+18°... 0°
- Хмельницкий+18°... +3°
- Черкассы+16°... +1°
- Чернигов+16°... +3°
- Черновцы+18°... 0°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+9 °
Влажность:78 %
Давление:753 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:06:43
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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