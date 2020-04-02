В Украину идет потепление: появился прогноз погоды до конца недели

14:28, 2 апреля 2020
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До конца недели в Украине будет практически без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздух прогреется до +15 градусов. 

Сегодня в Украине без осадков, температура днем до +12° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 3 апреля почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +11 до +15 градусов.

В субботу, 4 апреля, в Украине сохранится ясная погода, лишь в Черновицкой области возможен дождь. Температура от +10 до +16 градусов. 

В воскресенье немного похолодает, в Донецкой, Луганской и Сумской областях пройдут дожди. Днем по стране ожидается от +9 до +14 градусов.

Напомним, средняя температура воздуха в апреле в Украине будет выше нормы.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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