В Украину идет потепление: появился прогноз погоды до конца недели
До конца недели в Украине будет практически без осадков.
В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздух прогреется до +15 градусов.
Сегодня в Украине без осадков, температура днем до +12° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 3 апреля почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +11 до +15 градусов.
В субботу, 4 апреля, в Украине сохранится ясная погода, лишь в Черновицкой области возможен дождь. Температура от +10 до +16 градусов.
В воскресенье немного похолодает, в Донецкой, Луганской и Сумской областях пройдут дожди. Днем по стране ожидается от +9 до +14 градусов.
Напомним, средняя температура воздуха в апреле в Украине будет выше нормы.
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Погода в Украине
- Винница+12°... -2°
- Днепр+13°... -3°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+12°... -1°
- Запорожье+13°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -5°
- Киев+13°... 0°
- Кировоград+12°... -3°
- Луганск+12°... -3°
- Луцк+11°... -1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+13°... -1°
- Одесса+10°... -1°
- Полтава+12°... -1°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+10°... 0°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+11°... -4°
- Хмельницкий+12°... -5°
- Черкассы+14°... -3°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+11°... -4°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Влажность:46 %
Давление:752 мм
Ветер: 9.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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