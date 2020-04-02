Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Ожидается, что апрель будет теплее нормы.

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Средняя температура воздуха в апреле в Украине будет выше нормы.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается в пределах 10-12° тепла (в горах 6-7º тепла), что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в апреле в Украине выпадет 24-50 мм осадков, в горных районах 55-82 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5º, что на 5,8º превышает климатическую норму.