Морозы, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Сегодня на западе Украины ожидается сильный ветер.
В течение 31 марта-2 апреля из-за влияния арктического воздуха во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.
Снег и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца марта
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое понижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла), днем 1-6° тепла. В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый); температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
Синоптики предупреждают, что понижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи плодовых культур, которые рано расцветают: абрикоса, персика, вишни и ягодников.
В Укргидрометцентре также добавили, что днем 30 марта в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в понедельник, 30 марта, в Украине практически без осадков, температура до +17°.
- Винница+9°... -2°
- Днепр+16°... +2°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... -6°
- Киев+14°... 0°
- Кировоград+18°... 0°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+21°... +1°
- Одесса+19°... +3°
- Полтава+18°... +2°
- Ровно+2°... -5°
- Симферополь+16°... +3°
- Сумы+19°... +1°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+19°... +3°
- Херсон+20°... +2°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+16°... 0°
- Чернигов+13°... -1°
- Черновцы+7°... -3°