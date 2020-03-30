Морозы, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

09:53, 30 марта 2020
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Сегодня на западе Украины ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 31 марта-2 апреля из-за влияния арктического воздуха во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.

Снег и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца марта

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое понижение температуры: ночью 0-6° мороза (31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла), днем 1-6° тепла. В Карпатах 31 марта умеренный снег, остальное время без осадков, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый); температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

Синоптики предупреждают, что понижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи плодовых культур, которые рано расцветают: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

В Укргидрометцентре также добавили, что днем 30 марта в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 30 марта, в Украине практически без осадков, температура до +17°.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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