В Украине сегодня практически без осадков, температура до +17° (карта)

08:00, 30 марта 2020
69
0

Теплее всего будет на юге и востоке.

В Украине сегодня почти без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня почти без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 марта, в Украине практически без осадков, температура до +17°.

Похолодает до -6°: синоптики предупредили о непогоде в Украине

На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

На западе Украины почти без осадков. Температура до +5°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +13°. В центре без осадков, температура до +16°.

Прогноз на 30 марта / УНИАН
Прогноз на 30 марта / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 30 марта (онлайн) Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 30 марта (онлайн)
Благовещение Пресвятой Богородицы: красивые поздравительные открытки и пожелания в стихах и прозе Благовещение Пресвятой Богородицы: красивые поздравительные открытки и пожелания в стихах и прозе
Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут неприятности в апреле Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут неприятности в апреле
Гороскоп на 27 марта: что ждет Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака Гороскоп на 27 марта: что ждет Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Дорофеева в чулках на полу рассказала, как коротает время на карантине Дорофеева в чулках на полу рассказала, как коротает время на карантине
Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта (фото, видео) Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта (фото, видео)
Новолуние 24 марта: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака Новолуние 24 марта: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
52 %
750 мм
7.8 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять