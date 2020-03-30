В Украине сегодня практически без осадков, температура до +17° (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке.

В Украине сегодня почти без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 марта, в Украине практически без осадков, температура до +17°.

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На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

На западе Украины почти без осадков. Температура до +5°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +13°. В центре без осадков, температура до +16°.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

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