В Украине сегодня практически без осадков, температура до +17° (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 марта, в Украине практически без осадков, температура до +17°.
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На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
На западе Украины почти без осадков. Температура до +5°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +13°. В центре без осадков, температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+16°... +2°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... -6°
- Киев+14°... 0°
- Кировоград+18°... +1°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+21°... +1°
- Одесса+19°... +3°
- Полтава+18°... +2°
- Ровно+2°... -5°
- Симферополь+16°... +3°
- Сумы+19°... +1°
- Тернополь+3°... -6°
- Харьков+19°... +3°
- Херсон+20°... +1°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+16°... +1°
- Чернигов+13°... -1°
- Черновцы+6°... -3°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+10 °
Влажность:52 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:56
Закат19:32
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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