В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня
Лавинная опасность сохраняется на высокогорье Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Во вторник, 24 марта, на высокогорье Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохранится лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"24 марта на высокогорье Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 24 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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