В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня

Лавинная опасность сохраняется на высокогорье Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Во вторник, 24 марта, на высокогорье Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 марта на высокогорье Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 24 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.