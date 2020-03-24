В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта
Сильный ветер ожидается в большинстве регионов Украины.
Во вторник, 24 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на завтра: в Украине без осадков, ночью местами похолодает до -13° (видеопрогноз)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"24 марта в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 марта в Украине без осадков, температура до +6°.
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- Донецк+3°... -2°
- Житомир+4°... -7°
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- Львов+3°... -6°
- Николаев+6°... -3°
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- Полтава+5°... -4°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+4°... -5°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+5°... -5°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+4°... -4°
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Виргиния, США
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