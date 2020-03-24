В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта

09:48, 24 марта 2020
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Сильный ветер ожидается в большинстве регионов Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 24 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на завтра: в Украине без осадков, ночью местами похолодает до -13° (видеопрогноз)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24 марта в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта в Украине без осадков, температура до +6°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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