Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +6° (карта)

По всей стране сегодня будет холодно.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до +6°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +6°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -13°, днем до +3°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +6°.

Прогноз на 24 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.

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