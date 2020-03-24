Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +6° (карта)

08:00, 24 марта 2020
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По всей стране сегодня будет холодно.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до +6°.

Погода на неделю: на смену морозам в Украину придет тепло до +17° (карта)

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +6°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -13°, днем до +3°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +6°.

Прогноз на 24 марта / УНИАН
Прогноз на 24 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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