Погода на выходные: в Украину придут дожди, снег и похолодание (карта)

Похолодание ожидается во всех регионах.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет похолодает, в субботу пройдут дожди, в воскресенье - снег.

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Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пройдет мокрый снег, -3°...+4°.

Во Львове в субботу дождь, ночью -6°, днем +6°. В воскресенье пройдет снег, -6°…+2°.

В Луцке в субботу ночью -5°, днем +7°, ливень. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, пройдет снег.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха -2°...+7°. В воскресенье до +3°, снег.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье +1°...+9°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН

Прогнооз на 22 марта / УНИАН

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье -3°...+6°, также ожидаются осадки.

В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье дождь, температура воздуха -4°...+8°.

В Симферополе завтра без осадков, +2°...+14°. В воскресенье +4°...+14°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +10°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье температура до +6°, ливень.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем +12°. В воскресенье --2°...+6°, пройдет дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -8°. В воскресенье солнечно, ночью -12°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью -5°, днем +6°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -6°, днем до +4°.

В Трускавце в субботу пройдет мокрый снег, температура до +5°. В воскресенье температура до +3°, переменная облачность.

В Сваляве завтра ливень, +9°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -7°…+2°.

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