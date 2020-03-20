Погода на выходные: в Украину придут дожди, снег и похолодание (карта)
Похолодание ожидается во всех регионах.
На выходных в Украине будет похолодает, в субботу пройдут дожди, в воскресенье - снег.
Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пройдет мокрый снег, -3°...+4°.
Во Львове в субботу дождь, ночью -6°, днем +6°. В воскресенье пройдет снег, -6°…+2°.
В Луцке в субботу ночью -5°, днем +7°, ливень. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, пройдет снег.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха -2°...+7°. В воскресенье до +3°, снег.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье +1°...+9°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье -3°...+6°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье дождь, температура воздуха -4°...+8°.
В Симферополе завтра без осадков, +2°...+14°. В воскресенье +4°...+14°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +10°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье температура до +6°, ливень.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем +12°. В воскресенье --2°...+6°, пройдет дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -8°. В воскресенье солнечно, ночью -12°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью -5°, днем +6°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -6°, днем до +4°.
В Трускавце в субботу пройдет мокрый снег, температура до +5°. В воскресенье температура до +3°, переменная облачность.
В Сваляве завтра ливень, +9°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -7°…+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+14°... +5°
- Днепр+14°... -1°
- Донецк+14°... -4°
- Житомир+12°... +4°
- Запорожье+15°... 0°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+14°... -4°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+17°... +1°
- Одесса+16°... +5°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+11°... 0°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+17°... 0°
- Хмельницкий+14°... +3°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+15°... +4°