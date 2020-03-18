Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +14° (карта)
Сегодня в Украине потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.
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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +11°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, если 18 марта слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+11°... -5°
- Ивано-Франковск+14°... +2°
- Киев+11°... +1°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+10°... -4°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+11°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+9°... -2°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+9°... -3°
- Херсон+10°... -3°
- Хмельницкий+11°... +1°
- Черкассы+11°... -1°
- Чернигов+11°... +2°
- Черновцы+12°... 0°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+6 °
Влажность:65 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:15
Закат19:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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