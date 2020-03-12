Сегодня в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди (карта)

08:00, 12 марта 2020
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На западе температура до +18°.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди. 

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +17°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +18°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +13°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.

Прогноз на 12 марта / УНИАН
Прогноз на 12 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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