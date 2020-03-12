Сегодня в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди (карта)
На западе температура до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 марта в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +17°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +18°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +13°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, если 12 марта воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+14°... +4°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+16°... +8°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+18°... +7°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+13°... +9°
- Ровно+15°... +4°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+12°... +9°
- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+12°... +8°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+13°... +10°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:68 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:24
Закат19:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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