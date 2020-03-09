Украинцев предупредили о желтом уровне опасности из-за тумана

09:29, 9 марта 2020
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Видимость из-за тумана составляет 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане в северных, западных и большинстве центральных областей Украины.

В Киеве объявлен желтый уровень опасности

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными на дороге.

Ранее украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 9 марта.

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Теги: #ГСЧС Украины#погода на сегодня#туман в Украине
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