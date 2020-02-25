Погодный апокалипсис: сильный ветер на юге Украины сломал мост, повырывал деревья и снес десятки крыш (видео)

Сильный ураган вырвал деревья с корнем и снес десятки крыш на зданиях.

Николаев, Одесса и Херсон частично парализованы - обесточены сотни населенных пунктов в областях, некоторые дома остались без отопления, сильный ураган снес крыши домов и вырвал деревья с корнями.

На приморском юге Украины разгулялась непогода. Сильный ветер "сметал" все на своем пути.

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В Николаеве из-за штормового ветра обрушилась часть пешеходного понтонного моста.

Город накрыл настоящий деревопад. Также сильный ветер сорвал крышу казармы 79-й аэромобильной бригады в Николаеве.

Сильный ураган вырвал деревья с корнем и снес десятки крыш на зданиях.

В Одесской области непогода тоже наделала немало бед. В городе сотни поваленных деревьев и десятки разбитых авто. Есть и первая жертва непогоды - на 60-летнюю женщину упало огромное дерево.

Также без крыши остался недавно отремонтированный Дом культуры в Ананьеве.

Погодный апокалипсис в Херсоне оставил людей без электричества. Ветер валил билборды, светофоры, деревья и крушил автомобили. Местами штормовые порывы ветра достигали 41 метра за секунду.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными. Не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач.

Напомним, во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.