Погодный апокалипсис: сильный ветер на юге Украины сломал мост, повырывал деревья и снес десятки крыш (видео)
Сильный ураган вырвал деревья с корнем и снес десятки крыш на зданиях.
Николаев, Одесса и Херсон частично парализованы - обесточены сотни населенных пунктов в областях, некоторые дома остались без отопления, сильный ураган снес крыши домов и вырвал деревья с корнями.
На приморском юге Украины разгулялась непогода. Сильный ветер "сметал" все на своем пути.
В Николаеве сильный ветер повалил более 250 деревьев и разрушил 75 крыш домов (фото)
В Николаеве из-за штормового ветра обрушилась часть пешеходного понтонного моста.
Город накрыл настоящий деревопад. Также сильный ветер сорвал крышу казармы 79-й аэромобильной бригады в Николаеве.
Сильный ураган вырвал деревья с корнем и снес десятки крыш на зданиях.
В Одесской области непогода тоже наделала немало бед. В городе сотни поваленных деревьев и десятки разбитых авто. Есть и первая жертва непогоды - на 60-летнюю женщину упало огромное дерево.
Также без крыши остался недавно отремонтированный Дом культуры в Ананьеве.
Погодный апокалипсис в Херсоне оставил людей без электричества. Ветер валил билборды, светофоры, деревья и крушил автомобили. Местами штормовые порывы ветра достигали 41 метра за секунду.
В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными. Не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач.
Напомним, во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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