Погода на выходные: в Украине без осадков, в воскресенье потеплеет (карта)
Холодная погода сохранится на востоке Украины.
На выходных в Украине будет практически без осадков, в воскресенье ожидается потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, +2°...+6°.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье солнечно, +1°…+8°.
В Луцке в субботу ночью -2°, днем +3°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -1°...+4°. В воскресенье до +5°, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье +1°...+5°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -16°, днем -6°. В воскресенье -6°...+3°, переменная облачность.
Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем +5°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+6°.
В Симферополе завтра без осадков, -3°...+9°. В воскресенье -4°...-6°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу переменную облачность, температура ночью -8°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -12°, днем +4°. В воскресенье температура до +4°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -10°, днем +4°. В воскресенье -10°...+4°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -9°. В воскресенье без осадков, ночью -3°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до +3°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье температура до +9°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +5°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +1°…+6°.
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- Винница+6°... 0°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+3°... -7°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... +1°
- Киев+5°... +2°
- Кировоград+7°... -1°
- Луганск+3°... -9°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+7°... +2°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+5°... -5°
- Херсон+9°... -2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+6°... +2°