Погода на выходные: в Украине без осадков, в воскресенье потеплеет (карта)

12:00, 14 февраля 2020
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Холодная погода сохранится на востоке Украины.

На выходных в Украине без осадков / УНИАН
На выходных в Украине без осадков / УНИАН

На выходных в Украине будет практически без осадков, в воскресенье ожидается потепление. 

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, +2°...+6°.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье солнечно, +1°…+8°.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +3°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, солнечно. 

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -1°...+4°. В воскресенье до +5°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье +1°...+5°.

Прогноз на 15 февраля / УНИАН
Прогноз на 15 февраля / УНИАН
Прогноз на 16 февраля / УНИАН
Прогноз на 16 февраля / УНИАН

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -16°, днем -6°. В воскресенье -6°...+3°, переменная облачность.

Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем +5°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+6°.

В Симферополе завтра без осадков, -3°...+9°. В воскресенье -4°...-6°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу переменную облачность, температура ночью -8°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -12°, днем +4°. В воскресенье температура до +4°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -10°, днем +4°. В воскресенье -10°...+4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -9°. В воскресенье без осадков, ночью -3°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до +3°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье температура до +9°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +5°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +1°…+6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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