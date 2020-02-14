Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Самая теплая погода будет на юге.

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Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +8°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +6°.

В северных областях будет пасмурно.. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°.

Прогноз на 14 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

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