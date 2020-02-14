Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Самая теплая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +8°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +6°.
В северных областях будет пасмурно.. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+3°... -8°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+7°... -1°
- Луганск+3°... -9°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+7°... +2°
- Сумы+4°... -3°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+2°... -6°
- Херсон+8°... -2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+6°... 0°
- Черновцы+6°... +2°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+1 °
Влажность:39 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:02
Закат17:45
Видимость:16 км
Фаза луны:
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