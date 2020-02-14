Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 14 февраля 2020
26
0

Самая теплая погода будет на юге.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День святого Валентина

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +8°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +6°.

В северных областях будет пасмурно.. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°.

Прогноз на 14 февраля / УНИАН
Прогноз на 14 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале
"Пусть натурпродуктом отдают": Жириновский выдвинул ультиматум Лукашенко после его встречи с Путиным "Пусть натурпродуктом отдают": Жириновский выдвинул ультиматум Лукашенко после его встречи с Путиным
Супермодель Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд на Оскаре Супермодель Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за слишком откровенный наряд на Оскаре
"На Сергея Зверева похожа": сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото) "На Сергея Зверева похожа": сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Астролог назвал три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятный карьерный взлет Астролог назвал три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятный карьерный взлет
Астрологи назвали три знака Зодиака - главных везунчика весны Астрологи назвали три знака Зодиака - главных везунчика весны
Лунный календарь на 10-16 февраля: благоприятные и напряженные дни Лунный календарь на 10-16 февраля: благоприятные и напряженные дни
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
39 %
755 мм
6.8 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять