Ветер, мокрый снег и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Температура воздуха в Украине немного снизится.
В среду, 12 февраля, в Украине ожидаются мокрый снег, дожди и ветер.
Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"12-го февраля в большинстве областей будет выпадать мокрый снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет брать верх, ибо несколько снизится температура воздуха", - пишет она.
По информации синоптика, завтра в Украине ожидается 0...+4 градуса, на юге будет немного выше, +4...+7 градусов.
В Киеве в среду местами ожидаются мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2...+3 градусов.
Напомним, во вторник, 11 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+4°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+9°... +1°