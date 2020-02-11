Ветер, мокрый снег и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

12:00, 11 февраля 2020
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Температура воздуха в Украине немного снизится.

Завтра в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН
Завтра в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

В среду, 12 февраля, в Украине ожидаются мокрый снег, дожди и ветер.

Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"12-го февраля в большинстве областей будет выпадать мокрый снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет брать верх, ибо несколько снизится температура воздуха", - пишет она.

По информации синоптика, завтра в Украине ожидается 0...+4 градуса, на юге будет немного выше, +4...+7 градусов.

В Киеве в среду местами ожидаются мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2...+3 градусов.

Напомним, во вторник, 11 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#дождь
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